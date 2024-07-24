Глава МАРТ перечислил продукты, которые лучше всего покупают белорусы

В целом, он отметил рост продаж белорусских товаров. Пояснив однако, что возможно и не все товары очень хорошо продаются, но, в целом, большая часть активно набирает объем. Причиной этого он назвал проводимую в Беларуси политику по импортозамещению и продвижению отечественной продукции. Заметив, что и предприятия-производители активно продвигают себя в торговых сетях.