Глава МАРТ перечислил продукты, которые лучше всего покупают белорусы

Какие продукты чаще всего покупают белорусы, министр антимонопольного регулирования и торговли республики Алексей Богданов рассказал во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре.
В целом, он отметил рост продаж белорусских товаров. Пояснив однако, что возможно и не все товары очень хорошо продаются, но, в целом, большая часть активно набирает объем. Причиной этого он назвал проводимую в Беларуси политику по импортозамещению и продвижению отечественной продукции. Заметив, что и предприятия-производители активно продвигают себя в торговых сетях.
Богданов констатировал, что есть значительный рост продаж отечественных товаров по плодовоовощной продукции, детскому питанию, сахаристым кондитерским изделиям, сырам, маслу сливочному и практически по всем группам непродовольственных товаров.
Касательно общих показателей по продажам белорусской и импортной продукции, наблюдается рост по свежим фруктам и орехам, яблокам, свежим овощам, картофелю, огурцам, луку, рыбе, минеральной воде и другим товарам.