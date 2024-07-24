Минск и Москва обсудили поставки калия на ключевые рынки

Почти два десятка лет назад Минск и Москва решили консолидировать экспортные потоки калийных удобрений. Для этого была создана компания-трейдер — ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК). Ее основными акционерами были «Уралкалий» и «Беларуськалий». Однако в 2013 году это сотрудничество было прекращено.