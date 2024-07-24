Минск и Москва обсудили поставки калия на ключевые рынки

«Стороны обсудили вопросы поставок хлористого калия на ключевые рынки сбыта», — сказано в сообщении.
При этом в российском правительстве отметили, что в прошлом году глобальное производство калийных удобрений составило 68 миллионов тонн. При этом Россия и Беларусь остались на позициях самых крупных игроков на мировом рынке. На долю двух союзных стран приходится около 35% общего объема.
«Это позволяет не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но также направлять значительные объемы на экспорт».
Почти два десятка лет назад Минск и Москва решили консолидировать экспортные потоки калийных удобрений. Для этого была создана компания-трейдер — ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК). Ее основными акционерами были «Уралкалий» и «Беларуськалий». Однако в 2013 году это сотрудничество было прекращено.
Вместо ЗАО «Белорусская калийная компания» было создано одноименное открытое акционерное общество. Этот трейдер занимается поставками уже только белорусской продукции. Основные владельцы ОАО — «Беларуськалий» и Белорусская железная дорога.