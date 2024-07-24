«АвтоСпецЦентр»: скидки на прошлогодние Exeed и Haval достигают 200−500 тыс. рублей

«На автомобили 2023 года по сравнению с выпущенными в 2024-м выгоды, конечно, есть, но в среднем разница не такая уж колоссальная — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Динамика спроса на разные бренды и модели различается: думаю, по некоторым брендам прошлогодний сток закончится уже в начале осени, а по другим (те же пикапы GWM) может сохраниться до конца этого года», — подытожил Герасимов.