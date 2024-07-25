Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс евро на четверг 25 июля 2024

В Национальном банке Беларуси скорректировали в сторону сокращения курсы доллара и курс евро, но увеличили курс российского рубля на 25 июля 2024, четверг.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На ближайший день Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 25 июля, четверг: 1 доллар США равен 3,1287 белорусского рубля, 1 евро — 3,3921 BYN, 100 российских рублей — 3,5957 белорусского рубля.
Таким образом, на 24 июля 2024 курсы евро и доллара скорректированы в сторону уменьшения в сравнении с установленными накануне курсами, а российский рубль, наоборот, укрепился в валютной корзине. Сильнее всего подешевели евро.
Относительно установленных на среду, 24 июля, валютных курсов: после снижения на 25 июля курс 1 доллара США потерял 0,018 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0256 рубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0117 белорусского рубля.