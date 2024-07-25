Паводки в Приморье погубили больше тысячи гектаров сельхозкультуры

Напомним, что наибольший удар непогоды, которая обрушилась на край 23 июля, в этот раз принял на себя Партизанский округ, где выпало рекордное количество осадков — 126 миллиметров. О том, какие еще неприятности оставили после себя дожди, мы писали в отдельном материале.