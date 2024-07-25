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Паводки в Приморье погубили больше тысячи гектаров сельхозкультуры

Из-за дождей пострадали посевы сои и кукурузы.

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Источник: Комсомольская правда

В Приморье из-за обрушившихся дождей пострадали сельскохозяйственные культуры на площади больше тысячи гектаров. По информации пресс-службу краевого правительства, больше всего оказались подтоплены посевы в Партизанском округе, где введен режим ЧС.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства по краю, в кооперативе «Новолитовский» подтоплено 400 гектаров сои, 100 гектаров — кукурузы, по 170 гектаров ячменя и пшеницы:

«В “Агрофонд-П” пострадало около 200 гектаров сои и кукурузы. Пока это предварительные цифры, ущерб от стихии уточняется также в хозяйствах Партизанского городского округа.

Напомним, что наибольший удар непогоды, которая обрушилась на край 23 июля, в этот раз принял на себя Партизанский округ, где выпало рекордное количество осадков — 126 миллиметров. О том, какие еще неприятности оставили после себя дожди, мы писали в отдельном материале.

сельское хозяйство