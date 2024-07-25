Чистая вода появится в одном из городов Хабаровского края

В Хабаровском крае озвучили итоги федерального проекта по строительству и обновлению систем водоснабжения. Благодаря «Чистой воде» с января по июнь текущего года по стране ввели объекты, которые обеспечивают людей качественным ресурсом. Теперь чистая вода есть у 88,7% россиян, в городах показатель достиг 95,07%. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровском крае с 2018 года построили три станции очистки воды. Они работают в селах Аван и Отрадное Вяземского района, а также в поселке Многовершинное Николаевского. На Красной Речке Хабаровска и в Гаровке-2 Хабаровского района проложили водопроводы.
«Обеспечить россиян качественной питьевой водой — главная цель федерального проекта “Чистая вода”. За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. На 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», — рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснулин.
В 2022 году началась реконструкция систем водоснабжения в Бикине, работы закончат в этом году. Чистая вода появится у 16 тысяч человек. До конца года по проекту запустят порядка 200 объектов водоснабжения и водоподготовки в 79 регионах страны. Их общее количество составит 1,4 тысячи.
По данным Роспотребнадзора, доля населения края, которая получает качественную питьевую воду, увеличилась с 83,8% до 88,2% (с 2018 года по июнь 2024 года).