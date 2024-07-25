Чистая вода появится в одном из городов Хабаровского края

В 2022 году началась реконструкция систем водоснабжения в Бикине, работы закончат в этом году. Чистая вода появится у 16 тысяч человек. До конца года по проекту запустят порядка 200 объектов водоснабжения и водоподготовки в 79 регионах страны. Их общее количество составит 1,4 тысячи.