В Омске запланирован ремонт почти 50 остановок

17 из них приведут в порядок по программе «Доступная среда», на ремонт ещё 32 остановок деньги выделят из городского бюджета.
На всех остановках, которые ремонтируют по программе «Доступная среда», появятся новые павильоны тактильная плитка на площадке ожидания. Также будут оборудованы доступные подходы для маломобильных граждан. На эти цели выделено свыше 33 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, работы на восьми из семнадцати остановок находятся на финальном этапе. Это ООТ «Дорстрой», «Поселок Солнечный», «Школа № 53», «улица Володарского», «По требованию» на улице Авиагородок, «Ватутина», «8-я Кировская», «Агропромдорстрой».
На ремонт тридцати двух остановок из бюджета Омска выделено восемь миллионов рублей.