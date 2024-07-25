Курс тенге на 25 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть подскочили на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов энергоносителей в стране, но быстро отыграли часть роста. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей — до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд, передает Интерфакс. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 аст составила 81,59 доллара за баррель, что на 0,58 доллара (0,72%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,66 доллара (0,86%), до 77,62 доллара за баррель.