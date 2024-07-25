Курс тенге на 25 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть подскочили на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США о снижении запасов энергоносителей в стране, но быстро отыграли часть роста. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 3,74 млн баррелей — до 436,48 млн баррелей, минимума с февраля. Снижение запасов отмечено по итогам четвертой недели подряд, передает Интерфакс. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 аст составила 81,59 доллара за баррель, что на 0,58 доллара (0,72%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,66 доллара (0,86%), до 77,62 доллара за баррель.
Металлы: на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в августе торгуются по цене 2 395,10 долларов за тройскую унцию, к 03:15 аст 25 июля понизившись в цене на 0,11%. Фьючерс на серебро с поставкой в сентябре понизился на 0,80% до 29,00 долларов за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала сoinmarketcap.com, во вторник к 23:54 аст bitcoin торговался по 65 774,84 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 0,19%, а ее капитализация составила 1,30 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 384,91 доллара, понизившись в цене на 1,77%. Капитализация этой криптовалюты составила 406,92 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,39 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 25 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 24 июля.
1 австралийский доллар 312,66 тенге.
1 азербайджанский манат 279,70 тенге.
10 армянский драм 12,31 тенге.
1 белорусский рубль 145,15 тенге.
1 бразильский реал 84,88 тенге.
10 венгерских форинтов 13,09 тенге.
1 гонконгский доллар 60,71 тенге.
1 грузинский лари 175,85 тенге.
1 датская крона 68,89 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,08 тенге.
1 доллар США 474,09 тенге.
1 евро 514,01 тенге.
1 индийская рупия 5,66 тенге.
1000 иранский риал 11,30 тенге.
1 канадский доллар 343,87 тенге.
1 китайский юань 65,15 тенге.
1 кувейтский динар 1550,63 тенге.
1 кыргызский сом 5,62 тенге.
1 малазийский ринггит 101,50 тенге.
1 мексиканский песо 26,02 тенге.
1 молдавский лей 26,86 тенге.
1 норвежская крона 42,95 тенге.
1 польский злотый 119,98 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126,38 тенге.
1 российский рубль 5,48 тенге.
1 СДР 628,41 тенге.
1 сингапурский доллар 352,69 тенге.
1 таджикский сомони 44,73 тенге.
1 тайский бат 13,11 тенге.
1 турецкая лира 14,42 тенге.
100 узбекских сумов 3,79 тенге.
1 украинская гривна 11,50 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 611,81 тенге.
1 чешская крона 20,25 тенге.
1 шведская крона 43,95 тенге.
1 швейцарский франк 534,55 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,91 тенге.
100 южнокорейских вон 34,26 тенге.
1 японская иена 3,07 тенге.