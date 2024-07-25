С пылью на дорогах в Новосибирске будут бороться с помощью благоустройства

Пилотные проекты по реконструкции газонов коснулись Дзержинского, Первомайского и Советского районов Новосибирска. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии.
Благоустройство уже началось на территории проспекта Дзержинского от «Березовой рощи» до ДК «Чкалова». Аварийные тополя попали под снос, часть деревьев — под санитарную обрезку. На их месте высадят рябины, ели, черёмуху Маака.
На площади около 5 тысяч квадратов обустроят новые газоны, а истощенный грунт заменят на плодородную почву.
«Гарантийные обязательства подрядчика по приживаемости газона и деревьев — в течение последующих двух лет. Заказчик — МКУ “Дзержинка”, — говорится в сообщении городской пресс-службы.
По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, воплощение проекта в жизнь должно помочь в борьбе с пылью. Благоустроительные работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.
Данный проект реконструкции газонов реализуют также на улице Эйхе (Первомайский район), а также на улицах Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной, Ильича (Советский район). Соответствующее поручение дал мэр Максим Кудрявцев.