Трамвайные рельсы демонтируют в Хабаровске

Пути разобрала подрядная организация «Хабдорремстрой» вечером во вторник, 23 июля. Горожане давно выражали недовольство небезопасным передвижением по дороге с трамвайными путями, особенно в зимнее время, когда они превращаются в большую помеху для большинства автомобилей. В связи с этим мэр города Сергей Кравчук поддержал обращения жителей Хабаровска и поручил убрать рельсы.