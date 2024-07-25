Трамвайные рельсы демонтируют в Хабаровске

В Хабаровске начали демонтировать трамвайные рельсы на пересечении улиц Большой и Воронежской, которые вызвали недовольство автолюбителей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Пути разобрала подрядная организация «Хабдорремстрой» вечером во вторник, 23 июля. Горожане давно выражали недовольство небезопасным передвижением по дороге с трамвайными путями, особенно в зимнее время, когда они превращаются в большую помеху для большинства автомобилей. В связи с этим мэр города Сергей Кравчук поддержал обращения жителей Хабаровска и поручил убрать рельсы.
Заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Олег Дворянинов сообщил, что подрядчик теперь займется ремонтом подъездных путей на автовокзале, а затем продолжит демонтаж.
«Рельсы уберут только на Воронежской улице, после чего дорогу заасфальтируют. В контракте также предусмотрено обустройство парковки около железнодорожной больницы и ремонт всех переездов через пути, находящихся в плачевном состоянии. Однако демонтаж участка вдоль улицы Большой пока не планируется», — подчеркнул замначальника.
Все работы по благоустройству улицы Воронежской планируется завершить осенью 2024 года, добавили в мэрии.