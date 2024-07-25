Средняя зарплата минчан в июне оказалась выше средней по Беларуси на 33%

В Минской области средняя заработная плата составила 2 270,2 рубля, в Гомельской — 2 063,9 рубля, в Гродненской — 2 041,3 рубля, в Брестской —2 014,5, в Витебской — 1 948,8 рубля, в Могилёвской — 1 923,6 рубля.
Если рассматривать средние по республике зарплаты по видам экономической деятельности, то больше всего в первый месяц лета получали работники сферы информации и связи — 5 291,9 рубля, финансовой и страховой деятельности — 3 218,9 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности — 2 840,5 рубля.
Далее идут сферы строительства (2 670,7 рубля) и промышленности (2 442,5 рубля); транспортная, почтовая и курьерская деятельность, складирование (2 256,8 рубля); оптовая и розничная торговля, ремонт авто и мотоциклов (2 075,7 рубля); операции с недвижимостью (1 958,4 рубля); здравоохранение и социальные услуги (1 870,6 рубля); сельское, лесное и рыбное хозяйство 1 816 рублей); образование (1 715,2 рубля).