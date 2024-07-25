Средняя зарплата минчан в июне оказалась выше средней по Беларуси на 33%

Если рассматривать средние по республике зарплаты по видам экономической деятельности, то больше всего в первый месяц лета получали работники сферы информации и связи — 5 291,9 рубля, финансовой и страховой деятельности — 3 218,9 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности — 2 840,5 рубля.