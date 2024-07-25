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В Красноярске жителям 23 многоквартирных домов предложили сделать капремонт в 2025 году

В Красноярске собственникам квартир 23 домов начали присылать уведомления с предложением о проведении капитального ремонта общего имущества в следующем году.

Источник: АиФ Волгоград

Об этом сообщили в мэрии.

Речь идет о домах, жители которых раньше копили на капремонт на отдельном спецсчёте, а сейчас решили платить в «общий котёл». У них подошёл срок проведения работ либо есть необходимость сделать так называемые первоочередные — ремонт лифтов или газового оборудования. Поэтому теперь собственники должны провести общее собрание и либо согласиться на проведение того или иного вида капремонта, либо принять решение о его замене или переносе.

Уведомления от регионального фонда капитального ремонта уже получили или в ближайшее время получат собственники квартир в домах по адресам:

  • ул. 8 Марта, 5;
  • ул. Сосновского, 73/2;
  • пр. Металлургов, 13а;
  • пр. Комсомольский, 1а;
  • пр. Комсомольский, 2;
  • пр. Комсомольский, 3в;
  • пр. Ульяновский, 8;
  • пр. Машиностроителей, 27;
  • пр. Мира, 118;
  • пр. 60 лет Образования СССР, 18;
  • ул. Академика Павлова, 15;
  • ул. Инструментальная, 7;
  • ул. Красной Армии, 20а;
  • ул. Мечникова, 12;
  • ул. Судостроительная, 175;
  • ул. Сурикова, 54а;
  • ул. Щорса, 29;
  • пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 101;
  • ул. Академика Павлова, 36;
  • ул. Судостроительная, 171;
  • ул. Судостроительная, 177а;
  • ул. Ферганская, 3;
  • ул. Щорса, 78.

«В 2025 году собственникам квартир в этих домах предложено провести капитальный ремонт лифтового оборудования или внутридомовых инженерных систем — электропроводки, водопровода, систем отопления или канализации, — рассказали в мэрии. — Если жители не проведут собрания и не уведомят фонд о своих решениях, то будет считаться, что они согласны с предложением и работы будут запланированы автоматически. В этом случае на подготовку к капремонту будет затрачено значительно больше времени».

Напомним, программа капремонта утверждается сразу на 3 года. Сейчас в Красноярске капитально ремонтируют 84 многоквартирных дома, где работы запланированы на период 2023—2025 годы. В 28 из них нужно обновить сети электроснабжения, в 22 домах — системы отопления, горячего, холодного водоснабжения и канализации, в 20 — крыши, в 7 — подвалы, в 5 — газовое оборудование, еще в 5 — лифты, в 2 — фасады. В некоторых домах запланировано сразу несколько видов работ.

ЖКХ