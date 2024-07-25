В Красноярске жителям 23 многоквартирных домов предложили сделать капремонт в 2025 году

«В 2025 году собственникам квартир в этих домах предложено провести капитальный ремонт лифтового оборудования или внутридомовых инженерных систем — электропроводки, водопровода, систем отопления или канализации, — рассказали в мэрии. — Если жители не проведут собрания и не уведомят фонд о своих решениях, то будет считаться, что они согласны с предложением и работы будут запланированы автоматически. В этом случае на подготовку к капремонту будет затрачено значительно больше времени».