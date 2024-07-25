Число самозанятых на Южном Урале превысило 225 тыс., эксперты заговорили о последствиях

«Наблюдается устойчивый рост числа жителей, выбирающих официальный статус “самозанятый”», — говорят в Контрольно-счетной палате региона.
По итогам первого полугодия область заняла второе место по количеству зарегистрированных самозанятых в Уральском федеральном округе. Больше их лишь в Свердловской области — 310,1 тыс. человек.
«Рост числа самозанятых может отражать как позитивные, так и негативные тенденции. С одной стороны, это свидетельствует о растущем интересе к предпринимательству, стремлении к самостоятельности и самореализации, а также о сдвигах в трудовой культуре, где люди ищут альтернативные формы занятости. С другой стороны, увеличение числа малых бизнесов, представленных самозанятыми, может привести к усилению конкуренции, финансовым трудностям и низкой выживаемости на рынке», — говорят аудиторы.
Напомним, для самозанятый действует упрощенная регистрация в личном кабинете на сайте ФНС, портале «Госуслуги» или приложении "Мой налог — без похода в налоговую службу и уплаты госпошлины; при реализации товаров и услуг физическим лицам ставка будет в размере 4% от выручки, а если контрагент юридическое лицо — 6%. Кроме того, отсутствуют обязанности по уплате взносов в Пенсионный фонд, представлению различных деклараций, использовать кассовый аппарат.