Число самозанятых на Южном Урале превысило 225 тыс., эксперты заговорили о последствиях

«Рост числа самозанятых может отражать как позитивные, так и негативные тенденции. С одной стороны, это свидетельствует о растущем интересе к предпринимательству, стремлении к самостоятельности и самореализации, а также о сдвигах в трудовой культуре, где люди ищут альтернативные формы занятости. С другой стороны, увеличение числа малых бизнесов, представленных самозанятыми, может привести к усилению конкуренции, финансовым трудностям и низкой выживаемости на рынке», — говорят аудиторы.