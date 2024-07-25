Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 июля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 473,23 тенге, продажи — 475,12 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 471,98 тенге, продают по 476,95 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 512,99 тенге, продают по 516,79 тенге. В Астане средний курс покупки — 510,98 тенге, продажи — 517,00 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 5,35 тенге, продают по 5,44 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 5,35 тенге, продают по 5,50 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 474,09 тенге, 1 евро — 514,01 тенге, 1 рубль — 5,48 тенге.

экономика
валюта