Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 25 июля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 473,23 тенге, продажи — 475,12 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 471,98 тенге, продают по 476,95 тенге.