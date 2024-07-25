В Казани завершат недостроенную 8-этажку по улице Толстого

Согласно проекту, в здании проведут демонтаж ряда стен, перекрытий, лестниц, а также монтаж опор, лестниц и других конструкций, установку лифтовой шахты, строительство балконов, пробивку и закладку проемов и другие работы. Также будут проложены инженерные сети и проведено благоустройство территории: обновление асфальтобетонного покрытия, обустройство детской площадки на козырьке над входной группой, обустройство освещения, обеспечение пешеходной доступности, озеленение и прочие сопутствующие работы.