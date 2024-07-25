Екатеринбург попал в пятерку самых дорогих для жизни городов РФ

Первое место среди городов РФ заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, третье — Владивосток. Отмечается, что в Екатеринбурге жизнь на 24,3% дешевле, чем в Москве. Одному человеку в Екатеринбурге ежемесячно требуется 45,8 тыс. рублей, семье из четырех человек — 159,1 тыс. рублей. Данные не включают стоимость аренды жилья. При этом екатеринбуржцы 27% средств тратят на покупки в магазинах, 23% — на аренду жилья, еще 17% — на кафе и рестораны, 13% расходов приходится на транспорт, 6% — на спорт и другие активности.