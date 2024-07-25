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Чтобы снизить инфляцию: в Казахстане построят овощехранилище на $15 млн

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Крупное овощехранилище построят Алматинской области.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства, ведущая турецкая компания в отрасли хранения фруктов и овощей заинтересовалась казахстанским рынком.

На встрече в Астане вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы и председатель правления Saraylım Tarım Ылыджа Мустафа обсудили возможности сотрудничества.

Минсельхоз договорился о строительстве овощехранилища мощностью 5 тысяч тонн. Стоимость проекта около 15 миллионов долларов.

Также намерены наладить производство уксуса и овощных консервов. Проект реализуют в Алматинской области, казахстанского партнера уже определили.

Вице-министр рассказал инвесторам о поддержке государства, касательно субсидий, льгот и преференций.

«Министерство сельского хозяйства готово оказать максимальное содействие в реализации проекта», — подчеркнул Ермек Кенжеханулы.

Одним из важнейших факторов по борьбе с инфляцией являются меры по снижению стоимости овощей и фруктов. Поэтому строительство хранилищ так важно для экономики страны.

Мощность хранения складских помещений турецкого предприятия составляет 14 тысяч тонн фруктов в год, переработки — 35 тысяч тонн в год.

Продукция экспортируется в 18 стран мира, Казахстан стал новой точкой на карте турецких инвестиций.

В целом, в Казахстане 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1,8 миллиона тонн.

Казахстанское правительство намерено построить еще 92 хранилища в ближайшее время.

экономика
инфляция