Чтобы снизить инфляцию: в Казахстане построят овощехранилище на $15 млн

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства, ведущая турецкая компания в отрасли хранения фруктов и овощей заинтересовалась казахстанским рынком.
На встрече в Астане вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы и председатель правления Saraylım Tarım Ылыджа Мустафа обсудили возможности сотрудничества.
Минсельхоз договорился о строительстве овощехранилища мощностью 5 тысяч тонн. Стоимость проекта около 15 миллионов долларов.
Также намерены наладить производство уксуса и овощных консервов. Проект реализуют в Алматинской области, казахстанского партнера уже определили.
Вице-министр рассказал инвесторам о поддержке государства, касательно субсидий, льгот и преференций.
«Министерство сельского хозяйства готово оказать максимальное содействие в реализации проекта», — подчеркнул Ермек Кенжеханулы.
Одним из важнейших факторов по борьбе с инфляцией являются меры по снижению стоимости овощей и фруктов. Поэтому строительство хранилищ так важно для экономики страны.
Мощность хранения складских помещений турецкого предприятия составляет 14 тысяч тонн фруктов в год, переработки — 35 тысяч тонн в год.
Продукция экспортируется в 18 стран мира, Казахстан стал новой точкой на карте турецких инвестиций.
В целом, в Казахстане 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1,8 миллиона тонн.
Казахстанское правительство намерено построить еще 92 хранилища в ближайшее время.