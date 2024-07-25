180 тысячам работающих пенсионеров Красноярского края с января повысят выплаты

Напомним, с 2016 года страховые пенсии, тем, кто не ушел на заслуженный отдых и продолжал трудиться, не индексировали. Но в соответствии с новыми поправками в федеральный закон, с 2025 года выплаты работающих пенсионеров в Красноярском крае будут повышаться точно так же, как и у неработающих. Обычно такая индексация проходит в начале очередного года с учетом инфляции за предыдущий.