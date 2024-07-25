180 тысячам работающих пенсионеров Красноярского края с января повысят выплаты

В Красноярском крае с начала 2025 года начнут индексироваться пенсии около 180 тысяч работающих пенсионеров. Индексировать будут сумму, получившуюся с учетом пропущенных лет, но итог прибавят к уже выплачиваемой пенсии.
Напомним, с 2016 года страховые пенсии, тем, кто не ушел на заслуженный отдых и продолжал трудиться, не индексировали. Но в соответствии с новыми поправками в федеральный закон, с 2025 года выплаты работающих пенсионеров в Красноярском крае будут повышаться точно так же, как и у неработающих. Обычно такая индексация проходит в начале очередного года с учетом инфляции за предыдущий.
Все пропущенные повышения учтены на лицевых счетах работающих пенсионеров, говорят в Социальном фонде. Вот эта сумма и будет индексироваться, но получившаяся надбавка будет прибавлена к той пенсии, что выплачивается в реальности.
В Соцфонде приводят пример:
Если пенсионеру три года назад начислили выплату в 17,4 тысячи рублей, то с учетом пропущенных индексаций она сегодня выросла бы до 23,4 тысячи. По этой сумме и будет считаться индексация. Но добавят ее к уже получаемой пенсии в 17,4 тыс. рублей.
И только, когда пенсионер уйдет с работы, его пенсия вырастет с учетом всех пропущенных индексаций.
Добавим, возобновление индексации выплат работающим пенсионерам пройдет автоматически.