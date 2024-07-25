Жители Новых Лядов выступили за продление городской электрички до поселка

В Новых Лядах завершили опрос жителей поселка, который 18 июля инициировала местная администрация. Им предстояло выразить свое мнение по развитию транспортной доступности — включении станции «Новые Ляды» в контур движения городской электрички.
На площадке обратной связи свои голоса оставили 207 жителей Новых Лядов: 100% принявших в опросе проголосовали за продление городского «наземного метро» до поселка. Большинство из них считают оптимальным частоту курсирования один раз в час.
Все поступившие предложения администрация Новых Лядов направит в министерство транспорта Пермского края.
Поселок Новые Ляды вошел в состав Перми с 1 января 2006 года. Находится в административном подчинении Свердловского района с населением около 10 тыс. человек. На его территории находится Инновационный кластер «Технополис Новый Звездный» по производству двигателей для ракеты-носителя «Ангара».
С окончанием строительства новых жилых комплексов для работников ОПК численность населения поселка значительно увеличится.