Жители Новых Лядов выступили за продление городской электрички до поселка

Поселок Новые Ляды вошел в состав Перми с 1 января 2006 года. Находится в административном подчинении Свердловского района с населением около 10 тыс. человек. На его территории находится Инновационный кластер «Технополис Новый Звездный» по производству двигателей для ракеты-носителя «Ангара».