Сергей Кравчук: Мы поддерживаем предпринимателей Хабаровска

— В городе по указанию врио губернатора Дмитрия Демешина открываются магазины с социальной направленностью. Для того чтобы жители могли покупать рыбу по выгодным ценам, он поручил найти помещения для сбыта продукции, добываемой в нашем регионе. В этом магазине можно приобрести различные виды свежей рыбы по умеренной цене. Магазин расположен в муниципальном помещении, которое предоставлено предпринимателю для того, чтобы жители могли всегда покупать свежую морскую и речную продукцию, — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.