Сергей Кравчук: Мы поддерживаем предпринимателей Хабаровска

Ознакомиться с ассортиментом пришли представители ветеранских объединений и жители краевой столицы, сообщает ИА AMurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
— В городе по указанию врио губернатора Дмитрия Демешина открываются магазины с социальной направленностью. Для того чтобы жители могли покупать рыбу по выгодным ценам, он поручил найти помещения для сбыта продукции, добываемой в нашем регионе. В этом магазине можно приобрести различные виды свежей рыбы по умеренной цене. Магазин расположен в муниципальном помещении, которое предоставлено предпринимателю для того, чтобы жители могли всегда покупать свежую морскую и речную продукцию, — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
— Сегодняшнее событие ознаменовало открытие второго магазина «Хабаровский рыбак». Мы, представители рыболовной отрасли, стараемся сделать так, чтобы цены на добываемую продукцию из нашего края были как можно ниже. Выражаем благодарность городской администрации и лично мэру Сергею Кравчуку за значительную поддержку — предоставление этого помещения для торговли на льготных условиях. Благодаря этому мы можем продавать рыбу по социально доступным ценам, делая продукцию нашего края доступной для каждого жителя города, — сказала Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.
Она также отметила, что ассортимент магазина будет постепенно расширяться. В Крайрыбакколхозсоюз входят 19 предприятий отрасли, и в магазине представлена их продукция, а также продукция других рыбодобывающих компаний Хабаровского края. Руководитель магазина обратился к мэру с просьбой открыть подобные торговые точки в различных районах краевой столицы. Глава Хабаровска пообещал рассмотреть возможность реализации этого проекта и оказать необходимую помощь.