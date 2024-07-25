Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Хабаровской птицефабрике обнаружили сальмонеллу

На племптицезаводе «Хабаровский» выявили нарушения требований технических регламентов о безопасности пищевой продукции, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Источник: Reuters

По данным ведомства, в пробах мяса кур и куриных субпродуктов, производимых на предприятии, специалисты обнаружили бактерии рода Salmonella.

Выяснилось, что в цехе убоя птицы в пластиковой корзине хранились куриные яйца, хотя это запрещено. Кроме того, на полу находился нож, использующийся для убоя птицы, тогда как по регламенту подобные инструменты необходимо держать в стерилизаторе или специально отведенном месте.

По итогам проверки составлен административный протокол. Ответственные лица привлечены к ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) с назначением наказания в виде предупреждения.