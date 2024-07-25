На Хабаровской птицефабрике обнаружили сальмонеллу

По данным ведомства, в пробах мяса кур и куриных субпродуктов, производимых на предприятии, специалисты обнаружили бактерии рода Salmonella.
Выяснилось, что в цехе убоя птицы в пластиковой корзине хранились куриные яйца, хотя это запрещено. Кроме того, на полу находился нож, использующийся для убоя птицы, тогда как по регламенту подобные инструменты необходимо держать в стерилизаторе или специально отведенном месте.
По итогам проверки составлен административный протокол. Ответственные лица привлечены к ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) с назначением наказания в виде предупреждения.