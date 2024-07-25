В Крым заходят крупные застройщики — что будет с ценами на жилье

«Раньше у нас был только один банк и мы мечтали о приходе крупного. Сейчас у нас очень много банков, которые начали выдавать ипотеки и финансировать программы. Вся эта инфраструктура тоже способствует привлечению крупных застройщиков», — заявил эксперт.