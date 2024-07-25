В Крым заходят крупные застройщики — что будет с ценами на жилье

«Понижения цен мы не ждем. В регион заходят московские застройщики, что поспособствует поднятию цен. С сентября по декабрь крупные компании начнут работать над шестью интересными проектами».
Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.
Кроме того, в Судаке и Алуште планируют реализовать несколько проектов местных компаний, цена на метры в которых будет сравнима со стоимостью жилья в Сочи и Анапе — от 450 до 700 тысяч рублей за квадратный метр, добавила Васильева.
Специалист в сфере недвижимости отмечает, что подспорьем для более массового интереса крупных компаний к Крыму может стать развитие банковской системы на полуострове.
«Раньше у нас был только один банк и мы мечтали о приходе крупного. Сейчас у нас очень много банков, которые начали выдавать ипотеки и финансировать программы. Вся эта инфраструктура тоже способствует привлечению крупных застройщиков», — заявил эксперт.
При этом давать прогнозы на снижение или повышение цен на недвижимость в Крыму при массовом заходе крупных девелоперов сейчас рано, все будет зависеть от экономической ситуации и ценовой политики самих компаний, убеждены эксперты.