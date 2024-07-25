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В Крым заходят крупные застройщики — что будет с ценами на жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Крупные материковые строительные компании с сентября начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к росту цен на недвижимость в регионе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразила руководитель отдела продаж международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева.

Источник: РИА "Новости"

«Понижения цен мы не ждем. В регион заходят московские застройщики, что поспособствует поднятию цен. С сентября по декабрь крупные компании начнут работать над шестью интересными проектами».

сказала Васильева

Она объяснила свой прогноз ценовых изменений на рынке качеством строящейся недвижимости, которая предполагает федеральные стандарты.

Кроме того, в Судаке и Алуште планируют реализовать несколько проектов местных компаний, цена на метры в которых будет сравнима со стоимостью жилья в Сочи и Анапе — от 450 до 700 тысяч рублей за квадратный метр, добавила Васильева.

Специалист в сфере недвижимости отмечает, что подспорьем для более массового интереса крупных компаний к Крыму может стать развитие банковской системы на полуострове.

«Раньше у нас был только один банк и мы мечтали о приходе крупного. Сейчас у нас очень много банков, которые начали выдавать ипотеки и финансировать программы. Вся эта инфраструктура тоже способствует привлечению крупных застройщиков», — заявил эксперт.

При этом давать прогнозы на снижение или повышение цен на недвижимость в Крыму при массовом заходе крупных девелоперов сейчас рано, все будет зависеть от экономической ситуации и ценовой политики самих компаний, убеждены эксперты.

строительство
недвижимость