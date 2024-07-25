Иностранные специалисты в Казахстане: кто, где и сколько

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5 353 и 473 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 899 человек, а в рамках корпоративного перевода — 3 150 человек.