Иностранные специалисты в Казахстане: кто, где и сколько

По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:
576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
2 598 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5 353 и 473 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 899 человек, а в рамках корпоративного перевода — 3 150 человек.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 796 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 436,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:
строительства — 4 397 чел.,
сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1 897 чел.,
административное и вспомогательное обсуживание — 1 592 чел.,
горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 293 чел.,
обрабатывающей промышленности — 1 252 чел.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:
Китай — 4 123 чел.,
Узбекистан — 1 968 чел.,
Турция — 1 152 чел., Индия — 1 114 чел.