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Иностранные специалисты в Казахстане: кто, где и сколько

Более 14 тыс. иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане, передает DKnews.kz.

Источник: freepik

По состоянию на 1 июля 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 049 иностранных граждан.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),

2 598 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 5 353 и 473 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 899 человек, а в рамках корпоративного перевода — 3 150 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 796 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 436,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

строительства — 4 397 чел.,

сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1 897 чел.,

административное и вспомогательное обсуживание — 1 592 чел.,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 293 чел.,

обрабатывающей промышленности — 1 252 чел.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

Китай — 4 123 чел.,

Узбекистан — 1 968 чел.,

Турция — 1 152 чел., Индия — 1 114 чел.

экономика
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