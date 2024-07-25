Во Владивостоке пенсионеры получат выплату ко Дню пожилого человека

В Приморье сохранено предоставление единовременной социальной выплаты пенсионерам в размере одной тысячи рублей. Во Владивостоке ее выплатят ко Дню пожилого человека. Она предоставляется каждому пенсионеру края, кому пенсия назначена по состоянию на 31 декабря 2023 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Данная мера поддержки предоставляется гражданам, получающим пенсию, беззаявительно. Но пенсионерам силовых структур, не получившим единовременную социальную выплату в 2023 году, необходимо будет подать заявление в МФЦ или через портал Госуслуг Приморья. К нему необходимо приложить справку о назначении пенсии или пенсионное удостоверение с указанием даты назначения пенсии. Возможность подать заявление продлится до 30 ноября текущего года.
При обращении с заявлением, начиная с сентября, выплата будет перечислена в следующем после его подачи месяце. Такая мера поддержки производится вне зависимости от критериев нуждаемости и от того, является ли пенсионер работающим.
Напомним, в 2025 году отделение Социального фонда России по Приморскому краю возобновит индексацию выплат работающим пенсионерам. Поправки в федеральный закон о страховых пенсиях вступают в силу со следующего года. В соответствии с ними пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сейчас это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.