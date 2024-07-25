Во Владивостоке пенсионеры получат выплату ко Дню пожилого человека

Напомним, в 2025 году отделение Социального фонда России по Приморскому краю возобновит индексацию выплат работающим пенсионерам. Поправки в федеральный закон о страховых пенсиях вступают в силу со следующего года. В соответствии с ними пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сейчас это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.