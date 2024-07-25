В Прикамье резко выросла стоимость бензина марки АИ-98

По данным Росстата, стоимость литра топлива АИ-92 увеличилась на 21 коп., до 52,85 ₽ (неделей ранее — 52,64 ₽). АИ-95 поднялся в цене с 57,23 ₽ до 57,44 ₽ за литр. Наибольший рост цены был зафиксирован у марки АИ-98 — на 45 коп., с 72,19 ₽ до 72,64 ₽ Дизельное топливо увеличилось в цене на 11 коп. — с 66,50 ₽ до 66,61 ₽