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Рынок труда и новые профстандарты в Казахстане

Почти 190 профстандартов разработали госорганы с начала 2024 года, передает DKnews.kz.

Источник: freepik

Национальным органом по профессиональным квалификациям при Министерстве труда и социальной защиты населения РК в реестр профессиональных стандартов включены 189 новых профстандартов, разработанных заинтересованными государственными органами по наиболее востребованным на рынке труда профессиям.

Всего в реестре на текущий момент содержатся 838 профессиональных стандартов, которые охватывают 4510 профессий.

Работу по определению необходимости разработки новых или пересмотру действующих профстандартов ведут более 50 отраслевых советов при государственных органах. В них входит свыше 900 человек, среди которых представители госорганов, работодателей, отраслевых объединений (ассоциаций, союзов), учебно-методических объединений и др.

Также госорганами разработаны и актуализированы 54 отраслевые рамки квалификаций (далее — ОРК), которые содержат в себе требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций.

Работа по разработке и актуализации профстандартов и ОРК проводится в рамках развития Национальной системы квалификаций.

экономика
занятость