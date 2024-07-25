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Правила обмена валют изменятся в октябре

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Новые редакция Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций начнет действовать с 26 октября, следует из постановления правления Нацбанка, опубликованного на Национальном интернет-портале в четверг.

Например, добавится пункт о том, что данные о курсах валют на электронном табло обменника и на информационном стенде не должны отличаться.

«Кассир вправе не совершать покупку у физического лица наличной иностранной валюты, спрос на которую является незначительным и официальный курс белорусского рубля по отношению к которой устанавливается Национальным банком ежемесячно».

также говорится в новой инструкции.

Имеются ввиду неходовые валюты: например, тунисский динар или зимбабвийский доллар.

Отдельно прописано новое право клиента при обмене валют через терминал или онлайн-сервис.

Если был технический сбой, и деньги поменялись в итоге не по тому курсу, который сообщался изначально, клиент может требовать отмену операции. Либо же он может попросить банк провести операцию заново по курсу, с которым клиент изначально согласился. Есть и другой вариант — выплата клиенту разницы между суммой, списанной (зачисленной, выданной) и подлежащей списанию (зачислению, выдаче) с учетом реально использованного обменного курса.

экономика
валюта