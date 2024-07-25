Правила обмена валют изменятся в октябре

Например, добавится пункт о том, что данные о курсах валют на электронном табло обменника и на информационном стенде не должны отличаться.
«Кассир вправе не совершать покупку у физического лица наличной иностранной валюты, спрос на которую является незначительным и официальный курс белорусского рубля по отношению к которой устанавливается Национальным банком ежемесячно».
Имеются ввиду неходовые валюты: например, тунисский динар или зимбабвийский доллар.
Отдельно прописано новое право клиента при обмене валют через терминал или онлайн-сервис.
Если был технический сбой, и деньги поменялись в итоге не по тому курсу, который сообщался изначально, клиент может требовать отмену операции. Либо же он может попросить банк провести операцию заново по курсу, с которым клиент изначально согласился. Есть и другой вариант — выплата клиенту разницы между суммой, списанной (зачисленной, выданной) и подлежащей списанию (зачислению, выдаче) с учетом реально использованного обменного курса.