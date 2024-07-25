Правила обмена валют изменятся в октябре

Если был технический сбой, и деньги поменялись в итоге не по тому курсу, который сообщался изначально, клиент может требовать отмену операции. Либо же он может попросить банк провести операцию заново по курсу, с которым клиент изначально согласился. Есть и другой вариант — выплата клиенту разницы между суммой, списанной (зачисленной, выданной) и подлежащей списанию (зачислению, выдаче) с учетом реально использованного обменного курса.