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Волгоградские аграрии намолотили 3 млн тонн зерна

Уже 3 млн тонн высококачественного зерна собрали хлеборобы Волгоградской области.

Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона поздравил с этим аграриев и всех волгоградцев.

«Волгоградская область перешла экватор: более 1,65 млн га обработано, собрано 3 млн тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат», — отметил он.

Добавим, что наш регион является опорным в производстве зерна высокого класса, которое пользуется спросом во многих областях России. Губернатор Андрей Бочаров держит на личном контроле ход уборочной. Несмотря на аномально высокие температуры, хлеборобы убирают урожай очень хорошими темпами. Параллельно с зерновыми в Волгоградской области овощеводы продолжают сбор ранних овощей, картофеля, а также гороха, чечевицы, нута и масличных культур.

Напомним, в этом году аграриям предстоит убрать урожай с площади 3,3 млн га.

сельское хозяйство