Волгоградские аграрии намолотили 3 млн тонн зерна

Добавим, что наш регион является опорным в производстве зерна высокого класса, которое пользуется спросом во многих областях России. Губернатор Андрей Бочаров держит на личном контроле ход уборочной. Несмотря на аномально высокие температуры, хлеборобы убирают урожай очень хорошими темпами. Параллельно с зерновыми в Волгоградской области овощеводы продолжают сбор ранних овощей, картофеля, а также гороха, чечевицы, нута и масличных культур.