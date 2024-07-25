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Энергоблок № 2 Ростовской АЭС остановили на капремонт

Плановый ремонт второго энергоблока начали на Ростовской АЭС после включения блока № 3.

Источник: Комсомольская правда

На Ростовской АЭС начали планово-предупредительный ремонт энергоблока № 2, а в октябре такие же работы планируют на блоке № 1. Об этом рассказали в телеграм-канале атомной станции.

— Сейчас энергоблоки № 1, 3, 4 работают в штатном режиме. Радиационный фон в районе станции и на прилегающей территории в норме, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее после планового ремонта был досрочно включен в сеть третий энергоблок. К этому моменту его уже вывели на номинальный уровень мощности. На объекте, в частности, обновили реакторную установку, системы безопасности, цилиндр низкого давления турбины, турбогенератор и главные циркуляционные насосы.

Добавим, специалисты Ростехнадзора не обнаружили нарушений безопасности на Ростовской АЭС.