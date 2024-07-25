Энергоблок № 2 Ростовской АЭС остановили на капремонт

Напомним, ранее после планового ремонта был досрочно включен в сеть третий энергоблок. К этому моменту его уже вывели на номинальный уровень мощности. На объекте, в частности, обновили реакторную установку, системы безопасности, цилиндр низкого давления турбины, турбогенератор и главные циркуляционные насосы.