Нацбанк назвал основные драйверы роста ВВП

Сбыт продукции промышленности идет хорошо. Запасы на складах меньше, чем в прошлом году — если учитывать их соотношение к объему производства. В то же время у страны в январе-апреле в целом было отрицательное внешнеторговое сальдо (с учетом и товаров, и услуг) — 154,4 миллиона долларов в пользу импорта.