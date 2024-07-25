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Нацбанк назвал основные драйверы роста ВВП

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Основной положительный вклад в рост ВВП внесли промышленность и торговля (оптовая и розничная), говорится в аналитическом обозрении Нацбанка за январь-май 2024 года.

Источник: Sputnik.by

Регулятор банковского сектора напомнил, что за эти месяцы ВВП вырос на 5,2% и составил 91,5 миллиарда рублей. Вклад промсектора составил 2,3%, торговли — 1,1%, строительной сферы — 0,4%. IT-сектор в первые пять месяцев года не рос, а сжимался (минус 0,1%).

Сбыт продукции промышленности идет хорошо. Запасы на складах меньше, чем в прошлом году — если учитывать их соотношение к объему производства. В то же время у страны в январе-апреле в целом было отрицательное внешнеторговое сальдо (с учетом и товаров, и услуг) — 154,4 миллиона долларов в пользу импорта.

«Определяющее влияние на формирование общего стоимостного объема экспорта товаров и услуг оказывают внешнеторговые операции с товарами, доля которых в январе-апреле 2024 года составила 82,2%. Доля услуг по сравнению с январем-апрелем 2023 годом уменьшилась на 0,6%», — констатирует Нацбанк.

Выросла также импортоемкость ВВП. По данным Нацбанка, в январе-мае она увеличилась на 3% (по сравнению с январем-маем 2023 года) и составила 70,4%.

Продолжают увеличиваться объемы розничного товарооборота: в январе-мае было плюс 12,2% к такому же периоду прошлого года. Оптовый товарооборот прибавил 8,3%, а в общепите — плюс 11,8%.

Такие же драйверы роста ВВП, как и Нацбанк, ранее выделял Евразийский банк развития (ЕАБР). Более того, эксперты ЕАБР отмечают, что есть тенденция восстановления роста в IT-отрасли.

экономика