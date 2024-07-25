Мэр Москвы рассказал о развитии производства беспилотных авиасистем

По его словам, в Центре появятся новые помещения, в которых разместятся учебные аудитории, лаборатории, а также постоянная экспозиция деталей для беспилотных авиасистем. Также в планах — установить там новейшее оборудование, например, сервер для обучения нейронных сетей, 3D-принтеры, автоматический установщик чип-компонентов.