В Красноярске построят новую школу за 2 млрд рублей

В красноярском микрорайоне Мичуринский построят новую школу за 2 миллиарда 55 миллионов рублей. Строительство учреждения должно быть закончено до 31 января 2027 года.
Новая школа будет рассчитана на 1280 мест, а в одну смену смогут учиться 51 класс. Помимо обычных кабинетов, в ней появятся места для разных направлений подготовки учеников. Например, танцевальный зал, лазерный тир, кабинеты логопеда и дефектолога, столярная и слесарные мастерские, помещения для фото- и киностудии.
«Надо отметить, что подрядчик — стабильная компания. Сейчас в Красноярске она строит 4 школы. Всего же в городе она построила 8 таких объектов, а также детские сады. Жители микрорайона очень ждут эту школу, она там необходима», — рассказал исполняющий обязанности заместителя Главы города — руководителя департамента градостроительств Сергей Шикунов.
Отметим, что сейчас в Красноярске строится 6 школ, сообщает городская администрация.