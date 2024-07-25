В Красноярске построят новую школу за 2 млрд рублей

«Надо отметить, что подрядчик — стабильная компания. Сейчас в Красноярске она строит 4 школы. Всего же в городе она построила 8 таких объектов, а также детские сады. Жители микрорайона очень ждут эту школу, она там необходима», — рассказал исполняющий обязанности заместителя Главы города — руководителя департамента градостроительств Сергей Шикунов.