В Новосибирске компания пересчитала зарплату работникам за три года

В частности, речь шла о некорректном учете рабочего времени машинистов и кочегаров котельных, а также о неправильном начислении и выплате заработной платы.
По итогам проверки прокуратура подтвердила наличие нарушений. В связи с этим прокурор подал исковое заявление в Татарский районный суд, требуя обязать организацию произвести перерасчет заработной платы для указанных работников.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора, и после вмешательства прокуратуры работникам был осуществлен перерасчет заработной платы за три года на общую сумму 297 тыс. рублей.