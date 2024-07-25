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В Новосибирске компания пересчитала зарплату работникам за три года

В Татарской межрайонной прокуратуре рассмотрели обращения четырех работников одной из организаций, которые сообщили о нарушениях Трудового кодекса РФ.

Источник: Reuters

В частности, речь шла о некорректном учете рабочего времени машинистов и кочегаров котельных, а также о неправильном начислении и выплате заработной платы.

По итогам проверки прокуратура подтвердила наличие нарушений. В связи с этим прокурор подал исковое заявление в Татарский районный суд, требуя обязать организацию произвести перерасчет заработной платы для указанных работников.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, и после вмешательства прокуратуры работникам был осуществлен перерасчет заработной платы за три года на общую сумму 297 тыс. рублей.