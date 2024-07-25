Насколько активно казахстанцы избавляются от российских бумаг

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) прокомментировал, стали ли казахстанские инвесторы «сбрасывать» российские бумаги после введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария России (НРД). Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«После введения в июне санкций на НРД количество выпусков ценных бумаг с ISIN кодом “RU” казахстанских инвесторов, работающих через брокеров РК, находящихся в номинальном держании KCSD и учитываемых в НРД, по состоянию на 24 июля 2024 года снизилось с 47 до 42», — сообщили центру деловой информации Kapital.kz в Центральном депозитарии в ответ на запрос. Отметим, один выпуск может включать несколько десятков ценных бумаг.
При этом представить денежную стоимость по данным финансовым инструментам не представляется возможным, поскольку у Центрального депозитария отсутствует информация по актуальной рыночной цене данных инструментов, — уточнили в депозитарии.
11 июля 2024 года Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) после введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария России призвал своих клиентов — брокеров и управляющие компании, вывести российские бумаги из своего контура.
В Центральном депозитарии тогда подтвердили, что брокерам и управляющим компаниям были даны рекомендации до 10 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из номинального держания. Уточнив, что письмо, направленное Центральным депозитарием в адрес отдельных депонентов, связано с введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).
«Речь идет о ряде ценных бумаг с ISIN-ами “RU”, учет которых осуществляется в НРД. В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами “RU” после указанной даты», — уточняли ранее в депозитарии.
В KCSD также рассказали, почему был обозначен срок вывода бумаг с ISIN-ами «RU» до 10 августа 2024 года: такой срок был установлен (рекомендован) западными депозитариями (Euroclear), генеральная лицензия, выданная Минфином США в адрес НРД, действует до 13 августа.
«В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов», — отметили ранее в KCSD.
В Центральном депозитарии также прокомментировали, будут ли сделки с российскими ценными бумагами с ISIN-ами «RU», учет которых осуществляет НРД, полностью приостановлены.
«Центральный депозитарий при обработке инструкций от клиентов будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для Центрального депозитария», — сообщили ранее в KCSD.
Отметим, 12 июня 2024 года на Московскую биржу (MOEX) и две ее дочерние организации: Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) были наложены санкции со стороны Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Следовательно, эти организации были включены в SDN List — это означает полную блокировку активов в юрисдикции США, а также запрет любого взаимодействия американским юридическим и физическим лицам с лицами, указанными в SDN List. Аналогичные санкции введены Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании 13 июня 2024 года.
На 1 июля 2024 года ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» владеет 13,1%-долей в Казахстанской фондовой бирже, 46,99% — принадлежит Нацбанку РК, оставшиеся доли — миноритарным акционерам.
28 июня 2024 года в KASE сообщили, что планируется провести переговоры о возможности выкупа у Московской биржи акций самой биржей и/или продаже третьим лицам по согласованию с KASE. Уточнив, что включение ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» (МОЕХ) в список санкционных лиц США, Великобритании и других стран не влияет напрямую на текущую деятельность KASE и не несет риска включения KASE в данные списки.
«При этом риску включения в санкционные списки подвержены компании, если санкционные лица владеют 50% и более акций (долей участия), то есть имеют контроль над такой компанией. Поскольку MOEX владеет менее 50% (13,1%) от общего количества размещенных акций KASE, указанные санкции не распространяются на KASE», — напомнили в KASE.