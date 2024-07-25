Насколько активно казахстанцы избавляются от российских бумаг

Отметим, 12 июня 2024 года на Московскую биржу (MOEX) и две ее дочерние организации: Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) были наложены санкции со стороны Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Следовательно, эти организации были включены в SDN List — это означает полную блокировку активов в юрисдикции США, а также запрет любого взаимодействия американским юридическим и физическим лицам с лицами, указанными в SDN List. Аналогичные санкции введены Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании 13 июня 2024 года.