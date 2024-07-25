На каждого волгоградца приходится по 26 «квадратов» жилья

Специалисты Волгоградстата изучили жилищный фонд Волгограда. За прошедший год он подрос на 402 тысячи кв. метров и на конец 2023-го составил 26,5 миллиона квадратных метров общей площади. При этом на каждого жителя областного центра приходится в среднем по 26 «квадратов» жилья.
Больше половины домов в Волгограде кирпичные, на них приходится 54,6% общей площади. Это не считая частного сектора. «Панельки» в городе-герое занимают 25,5% жилых метров. Из 433 тысяч квартир чуть больше трети двухкомнатных. На втором месте «трешки», их в областном центре 29,7% от общего числа.