На каждого волгоградца приходится по 26 «квадратов» жилья

Больше половины домов в Волгограде кирпичные, на них приходится 54,6% общей площади. Это не считая частного сектора. «Панельки» в городе-герое занимают 25,5% жилых метров. Из 433 тысяч квартир чуть больше трети двухкомнатных. На втором месте «трешки», их в областном центре 29,7% от общего числа.