Свердловского губернатора попросят поднять тарифы на капремонт

«Взносы не повышались уже два года. Мы готовим предложение на губернатора о необходимости изменения ставки за капитальный ремонт. Какое решение примет губернатор — это только его прерогатива, я не могу сказать, может быть, и будут изменения с 1 января следующего года. Насколько — тоже я пока не знаю», — отметил Станислав Суханов.
ЕАН писал, что в прошлом году были приняты новые правила индексации взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Корректировка тарифов будет производиться ежегодно. Новые ставки будут утверждаться правительством региона до 1 октября. Прежде тарифы индексировали каждые три года, но на уровне не выше 4%. В начале 2023 года в Свердловской области ставка выросла сразу на 46,5%, поскольку долгое время не проводилась индексация взносов.