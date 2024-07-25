Свердловского губернатора попросят поднять тарифы на капремонт

«Взносы не повышались уже два года. Мы готовим предложение на губернатора о необходимости изменения ставки за капитальный ремонт. Какое решение примет губернатор — это только его прерогатива, я не могу сказать, может быть, и будут изменения с 1 января следующего года. Насколько — тоже я пока не знаю», — отметил Станислав Суханов.