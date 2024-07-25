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Банкротам в Казахстане придется заплатить за принятие их статуса

Астана. 25 июля. КазТАГ — Валентина Владимирская. Вознаграждение финансовому управляющему в Казахстане должно быть выплачено, даже после завершения процедуры судебного банкротства, сообщает комитет государственных доходов министерства финансов (МФ).

Источник: КазТАГ

«19 июня подписаны поправки, которые относят невыплаченную часть вознаграждения финансового управляющего к обязательствам, не подлежащим прекращению после завершения процедуры судебного банкротства. То есть, если вознаграждение финуправляющего не выплачено в ходе процедуры судебного банкротства, то финуправляющий вправе требовать его выплаты после завершения процедуры судебного банкротства», — говорится в сообщении.

Вознаграждение выплачивается за счет должника, за исключением должников категории социально уязвимых слоев населения. Размер составляет 1 МЗП каждый месяц деятельности. Сроки выплаты стороны определяют самостоятельно.

экономика