Банкротам в Казахстане придется заплатить за принятие их статуса

«19 июня подписаны поправки, которые относят невыплаченную часть вознаграждения финансового управляющего к обязательствам, не подлежащим прекращению после завершения процедуры судебного банкротства. То есть, если вознаграждение финуправляющего не выплачено в ходе процедуры судебного банкротства, то финуправляющий вправе требовать его выплаты после завершения процедуры судебного банкротства», — говорится в сообщении.