Аксенов отчитал «Крымэнерго» из-за работы горячих линий при авариях

«Большое количество аварийных отключений электроснабжения по-прежнему происходит на фоне аномальной жары. К сожалению, работа горячей линии “Крымэнерго” при аварийных ситуациях налажена недостаточно эффективно», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Глава республики потребовал разработать и неукоснительно выполнять четкий алгоритм действий для операторов колл-центра. Кроме того, «Крымэнерго» и другие ресурсоснабжающие организации должны информировать население через социальные сети.
«Срывов по действиям в ЧС быть не должно. Важно обеспечивать максимальный информационный охват граждан, сообщать приблизительное время ликвидации аварии», — добавил Аксенов.
Он также призвал «Крымэнерго» использовать все имеющиеся технические возможности и персонал для выполнения обязательств по технологическим присоединениям абонентов к электросетям.
В Крыму из-за жары регулярно происходят аварии на сетях. Так, накануне были частично обесточены Симферополь и Феодосия.
21 июля в Ялте из-за аварии отключены 15 трансформаторных подстанций, без света остались семь улиц.
19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света.
Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.