Аксенов отчитал «Крымэнерго» из-за работы горячих линий при авариях

19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света.