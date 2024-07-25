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Аксенов отчитал «Крымэнерго» из-за работы горячих линий при авариях

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Работа горячих линий госпредприятия «Крымэнерго» при аварийных отключениях электричества налажена недостаточно эффективно, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: AP 2023

«Большое количество аварийных отключений электроснабжения по-прежнему происходит на фоне аномальной жары. К сожалению, работа горячей линии “Крымэнерго” при аварийных ситуациях налажена недостаточно эффективно», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Глава республики потребовал разработать и неукоснительно выполнять четкий алгоритм действий для операторов колл-центра. Кроме того, «Крымэнерго» и другие ресурсоснабжающие организации должны информировать население через социальные сети.

«Срывов по действиям в ЧС быть не должно. Важно обеспечивать максимальный информационный охват граждан, сообщать приблизительное время ликвидации аварии», — добавил Аксенов.

Он также призвал «Крымэнерго» использовать все имеющиеся технические возможности и персонал для выполнения обязательств по технологическим присоединениям абонентов к электросетям.

В Крыму из-за жары регулярно происходят аварии на сетях. Так, накануне были частично обесточены Симферополь и Феодосия.

21 июля в Ялте из-за аварии отключены 15 трансформаторных подстанций, без света остались семь улиц.

19 июля Алуштинский городской округ остался без электричества из-за масштабной аварии на высоковольтной линии под Ялтой. Это привело к выходу из строя оборудования на двух трансформаторных подстанциях в Алуште, из-за чего 49 тысяч потребителей осталось без света.

Энергетики всю ночь устраняли последствия аварии. В полночь потребителей стали подключать к электроснабжению.

энергетика