Цены на сахар и яйца в Узбекистане за год упали на 4% — Комитет по конкуренции

Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК), посвященном контролю цен на товарно-сырьевых биржах и потребительских рынках, заявил руководитель пресс-службы комитета Отабек Усмонов.
Нарушения закона совершались преимущественно при реализации высоколиквидных и монопольных видов продукции. Среди них технические семена, хлопковое волокно, шрот, шелуха, хозяйственное мыло, растительное масло, пшеничная мука, комбикорм, минеральные удобрения, уголь и другие. К 23 хозяйствующим субъектам, нарушившим статью 42 закона «О конкуренции», применены финансовые санкции.
Кроме того, Комитет по конкуренции постоянно отслеживает цены на 10 видов социально значимой продукции. В их числе пшеница и мука, формовой хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, фасованное молоко.
Отмечается, что на внутренний рынок Узбекистана импортируются 39% растительного масла, 14% мучной продукции, 26% говядины, 24% мяса птицы и 23% картофеля.
Специалисты комитета проанализировали динамику цен на эти и другие социально значимые продукты по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Так, цены на говядину с костями выросли на 14%, баранину — на 13%, формовой хлеб — на 7%, птицу — на 4%, рис — на 12%.
При этом цены на ряд продуктов снизились: на сахар — на 4%, хлопковое масло — на 10%, подсолнечное масло — на 15%, яйца — на 4%. А вот стоимость муки и картофеля осталась неизменной.
Комитет продолжает работу по постоянному мониторингу случаев совершения действий, ограничивающих конкуренцию на биржевых торгах, а также своевременному устранению выявленных нарушений.