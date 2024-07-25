Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновление общественного транспорта в Новосибирске анонсировал губернатор

Реновация намечена на ближайшие пять лет.

Парк общественного транспорта в Новосибирске может быть обновлён в ближайшие пять лет. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам руководителя области, к концу 2024 года обновят более 400 трамваем, троллейбусов и автобусов. Андрей Травников заметил, что в этом помогают казначейские кредиты, РЖД (в плане реновации электричек), белорусские партнёры.

«Я дал поручение, которое уже обеспечено бюджетным решением, о закупке первого состава вагонов метро для нашего метрополитена», — сказал губернатор НСО.

В достижении этой цели используются инструменты финансирования правительства России.