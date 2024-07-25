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МТЗ хочет организовать сборку тракторов во Вьетнаме

Минский тракторный завод может организовать производство во Вьетнаме.

Источник: Комсомольская правда

Минский тракторный завод рассматривает возможность организации сборочного производства тракторов BELARUS во Вьетнаме, сообщили на предприятии.

Гендиректор МТЗ Виталий Вовк обсудил такую возможность с директором вьетнамской компании.

Ранее во Вьетнаме прошло испытание трактора BELARUS 451.

«Компания заинтересована в сборке тракторов для последующей их реализации не только на своей территории, но и в других странах Юго-Восточной Азии», — сказала замначальника управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья по работе на рынках Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока ОАО «МТЗ» Юлия Арабей.

экономика