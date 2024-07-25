МТЗ хочет организовать сборку тракторов во Вьетнаме

«Компания заинтересована в сборке тракторов для последующей их реализации не только на своей территории, но и в других странах Юго-Восточной Азии», — сказала замначальника управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья по работе на рынках Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока ОАО «МТЗ» Юлия Арабей.