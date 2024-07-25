В Екатеринбурге парк на Эльмаше благоустроят за 2,5 миллиона

В Екатеринбурге благоустроят сквер Дружбы Народов на Эльмаше. Стоимость работ оценили в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Работы пройдут в рамках второго этапа благоустройства. Подрядчик займется заменой покрытия тротуаров площадью 673 квадратных метра и установит новые бордюрные камни. Помимо этого, будут восстановлены 80 квадратных метров газона.
Первый этап благоустройства завершился в июне. Сам сквер был построен в 2019 году. В его создании участвовали представители более 50 народностей, живущих на Урале.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отреставрируют старинную разрушенную усадьбу Дарьи Башуровой. Она находится по адресу: улица Хохрякова, 68.