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В Екатеринбурге парк на Эльмаше благоустроят за 2,5 миллиона

В Екатеринбурге благоустроят сквер Дружбы Народов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге благоустроят сквер Дружбы Народов на Эльмаше. Стоимость работ оценили в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы пройдут в рамках второго этапа благоустройства. Подрядчик займется заменой покрытия тротуаров площадью 673 квадратных метра и установит новые бордюрные камни. Помимо этого, будут восстановлены 80 квадратных метров газона.

Первый этап благоустройства завершился в июне. Сам сквер был построен в 2019 году. В его создании участвовали представители более 50 народностей, живущих на Урале.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отреставрируют старинную разрушенную усадьбу Дарьи Башуровой. Она находится по адресу: улица Хохрякова, 68.

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