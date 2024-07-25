Глава свердловского фонда капремонта призвал рожать из-за дефицита кадров

Глава фонда капитального ремонта в Свердловской области Станислав Суханов рассказал о том, что главная проблема строительной отрасли на данный момент — кадровый дефицит, особенно в сфере электрики. По его словам, если в каждой семье будет по три ребенка, то дефицита кадров не будут. Этим мнением Станислав Суханов поделился 24 июля в программе «Акцент» на «ОТВ-Екатеринбург».
— Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию. И Президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо — три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет, — поделился генеральный директор фонда капремонта региона.
Кроме того, по словам Станислава Суханова, если раньше в сфере строительства работали в основном мигранты из Средней Азии, то на данный момент их поток снизился. Зачастую подрядчикам трудно укомплектовать бригаду для выполнения работ.
Он сообщил, что самые редкие специалисты в отрасли — электрики. Однако в замене электроснабжения из 774 домов, где запланирован капитальный ремонт, нуждаются 676 домов. Отмечается, что кадровый дефицит грозит невыполнением плана по капремонту в 2025 году.