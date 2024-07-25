Глава свердловского фонда капремонта призвал рожать из-за дефицита кадров

— Сегодня дети, которые готовы производить потомство — это дети 1998 года, а это был пик снижения рождаемости. И через 18 лет мы снова получим эту ситуацию. И Президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо — три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет, — поделился генеральный директор фонда капремонта региона.