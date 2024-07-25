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В мэрии раскрыли зарплату водителей после транспортной реформы в Екатеринбурге

По итогам транспортной реформы в Екатеринбурге средняя зарплата водителей к октябрю составит 80 тыс. рублей. Такую сумму назвали в пресс-службе мэрии.

В январе средняя зарплата у муниципального перевозчика составляла 43 тыс. рублей. В октябре этот показатель должен вырасти до 63 тыс. рублей. Зарплата кондукторов через несколько месяцев должна увеличиться до 62 тыс. рублей. В горадминистрации не уточняют текущий размер заработной платы кондукторов и водителей.

Как полагают в мэрии, увеличение зарплат должно помочь в решении проблема дефицита кадров. Кроме того, сотрудникам «Гортранса» обещают помочь в жилищном вопросе.

В начале марта мэр Екатеринбурга Алексей Орлов презентовал реформу общественного транспорта. Согласно проекту, горадминистрация переходит на систему брутто-контрактов с перевозчиками. Теперь выручка от оплаты билетов пойдет в бюджет города, транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую постоянно жалуются жители. Важной частью реформы станет обновление транспорта.

В июне зампрокурора Екатеринбурга Артем Варданян публично раскритиковал реформу общественного транспорта, запущенную администрацией. По его мнению, нынешние решения мэрии не помогут исправить одну из острейших проблем отрасли — нехватку сотрудников.