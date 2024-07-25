Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На конец июня 2024 года госдолг Молдовы превысил 5 миллиардов долларов

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. По состоянию на конец июня 2024 года общий государственный долг Молдовы достиг нового максимума в 107,04 миллиарда леев (приблизительно 5,89 миллиарда долларов), рост с конца 2023 года составил 3,03 миллиарда леев (приблизительно 167,3 миллиона долларов), информацию распространило Министерство финансов.

Источник: Sputnik.md

На конец мая объем госдолга составлял 104,5 миллиарда леев, снизившись в сравнении с апрельским максимумом в 106,1 миллиарда леев.

В сравнении с маем, в июне общий госдолг Молдовы увеличился на 2,45 миллиарда леев, или на 2,3%.

В Минфине объясняют рост общего госдолга в первом полугодии повышением внутреннего государственного долга на 4,14 миллиарда леев, с 39,71 миллиарда на конец декабря 2023 года до 43, 81миллиарда леев на конец июня 2024 года.

Сальдо внешнего госдолга, выраженного в леях, сократилось на 1,1миллиарда леев, с 64,34 миллиарда до 63,22миллиарда леев.

По предварительным данным, ВВП Молдовы в 2023 году составил 300,42 миллиарда леев, а по итогам 2024 года прогнозируется, что он составит 328 миллиардов леев.

экономика