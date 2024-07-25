На конец июня 2024 года госдолг Молдовы превысил 5 миллиардов долларов

На конец мая объем госдолга составлял 104,5 миллиарда леев, снизившись в сравнении с апрельским максимумом в 106,1 миллиарда леев.
В сравнении с маем, в июне общий госдолг Молдовы увеличился на 2,45 миллиарда леев, или на 2,3%.
В Минфине объясняют рост общего госдолга в первом полугодии повышением внутреннего государственного долга на 4,14 миллиарда леев, с 39,71 миллиарда на конец декабря 2023 года до 43, 81миллиарда леев на конец июня 2024 года.
Сальдо внешнего госдолга, выраженного в леях, сократилось на 1,1миллиарда леев, с 64,34 миллиарда до 63,22миллиарда леев.
По предварительным данным, ВВП Молдовы в 2023 году составил 300,42 миллиарда леев, а по итогам 2024 года прогнозируется, что он составит 328 миллиардов леев.