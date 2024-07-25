Как изменятся с 1 августа размеры госпособий семьям с детьми, рассказали в Минтруда

С 1 августа по 31 октября 2024 года единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 10 БПМ, или Br4330, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или Br6062.
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100% БПМ, или Br433.
Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет будет составлять 50% БПМ, или Br216,50.
Увеличивается также размер ежемесячного пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством. На детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), — это 50% БПМ, или Br216,50. На ребенка-инвалида старше 3 лет — 70% БПМ, или Br303,10.
Изменится размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степени утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и III и IV степени утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет пособие будет составлять 100% БПМ, или Br433. При III и IV степени утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 120% БПМ, или Br519.
Размер пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячного), составит 70% БПМ, или Br303,10.
В Минтруда добавили, что пособия, которые исчисляются из БПМ, выплачиваются более чем 169 тыс. детей.