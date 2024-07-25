Расходы Челябинской области в 2024 году составят 343 млрд рублей

Изменения в главный финансовый документ региона на 2024 год сегодня приняли на заседании Законодательного Собрания Челябинской области.
Поддержка бизнесу
«Бюджет перераспределён с целью возможности привлечения целевых федеральных средств на развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков, — прокомментировали в областном парламенте. — На поддержку промышленности дополнительно направят более 850 млн рублей. Основная часть этих средств, более 685 миллионов рублей, поступит на развитие индустриальных или промышленных парков и промышленных технопарков. На поддержку промышленных предприятий, в частности производящих современную высокотехнологичную продукцию, а также субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительно выделено 300 миллионов рублей. Благодаря последней докапитализации Фонд развития промышленности Челябинской области будет предоставлять льготные кредиты предприятиям региона».
Получат поддержку и сельскохозяйственные товаропроизводители: в муниципалитеты направлено 15,5 миллиона рублей. Дело в том, что в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера принят закон о нулевой процентной ставке по единому сельскохозяйственному налогу. Налог обнулен на пять лет для всех сельхозтоваропроизводителей. Мера поддержки действует с 1 января 2024 года. А поскольку средства единого сельскохозяйственного налога традиционно шли на пополнение местных бюджетов, депутаты и решили компенсировать выпадающие доходы из областного бюджета.
Выплаты и компенсации
Кроме того, южноуральские парламентарии поддержали инициативу главы региона Алексея Текслера об увеличении размера единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт для участия в СВО. С 1 августа 2024 года сумма увеличится с 305 тыс. рублей до 705 тыс. рублей.
Вводятся также новые меры соцподдержки для детей из многодетных семей, обучающихся в государственных и муниципальных школах, а также очно в государственных профессиональных образовательных организациях (техникумах и колледжах). С нового учебного года они получили право на бесплатное горячее питание.
Для получения этой льготы есть несколько условий. Обучающиеся из многодетных семей не должны иметь основное общее или среднее общее образование, быть не старше 23 лет, а среднедушевой доход многодетной семьи не должен превышать однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. Студенты-очники образовательных организаций при областных вузах, обучающиеся по программе СПО (из тех же многодетных семей), ещё и смогут рассчитывать на получение денежной компенсации в размере 20% на оплату обучения. Но размер компенсации не превысит 14 010 рублей в год.
Меры поддержки будут предусмотрены и для детей из семей участников СВО, обучающихся в колледжах при вузах по программам СПО. Им будет организовано горячее питание, а также они получат право на ежемесячную выплату в размере 18700 ₽ и денежную компенсацию расходов в размере до 70 050 ₽ за учебный год в случае обучения на платной основе.