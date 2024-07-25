Расходы Челябинской области в 2024 году составят 343 млрд рублей

Для получения этой льготы есть несколько условий. Обучающиеся из многодетных семей не должны иметь основное общее или среднее общее образование, быть не старше 23 лет, а среднедушевой доход многодетной семьи не должен превышать однократную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. Студенты-очники образовательных организаций при областных вузах, обучающиеся по программе СПО (из тех же многодетных семей), ещё и смогут рассчитывать на получение денежной компенсации в размере 20% на оплату обучения. Но размер компенсации не превысит 14 010 рублей в год.