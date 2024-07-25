Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 августа 2024

Минтруда сообщило, что пенсии достигшим 75 и 80 лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2024. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении говорится, что с 1 августа возрастные доплаты к пенсиям будут увеличены на 3,4%. В ведомстве уточнили, что доплата к пенсии достигшим 75−79 лет составит 81,19 рубля. Также отмечается, что для достигшим 80 лет и старше при учете надбавки за уход предусмотрена сумма 162,38 рубля. При учете инвалидности сумма составит 216,5 рубля.
В Минтруда сообщили, что возрастные доплаты к пенсиям в Беларуси получают более 527 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. Отмечается, что расходы на указанные выплаты в 2024 году составят, согласно оценке, 790 миллионов рублей.