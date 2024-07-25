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В Узбекистане откроют четыре новых ювелирных центра

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2024—2026 годах в Бухарской и Наманганской областях создадут по одному ювелирному центру, в Ташкенте появятся два. Производители ювелирных изделий в этих центрах смогут покупать драгоценные металлы с отсрочкой платежа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Соответствующий указ подписал президент. Согласно документу, к концу 2025 года объем производства ювелирных изделий должен составить 1 миллиард долларов в год, а экспорт — достигнуть 100 миллионов долларов в год.

Также планируется до 1 января 2025 года передать государственную недвижимость предпринимателям и банкам в долгосрочную аренду или собственность. Они смогут оплатить ее стоимость в рассрочку и использовать эти помещения для создания ювелирных центров.

С октября 2024 года по октябрь 2027 года для импорта сплавов для ювелирных изделий не нужно будет получать лицензию, лигатура и оборудование для ювелирной промышленности будут освобождены от таможенных пошлин.

Также от таможенных пошлин будут освобождены оборудование, упаковка и этикетки для ювелирной отрасли, которые не производятся в Узбекистане. Ювелирные изделия, временно ввезенные на выставку Uzbek Jewellery Fair и затем вывозимые обратно, не будут облагаться таможенными сборами.

экономика
торговля