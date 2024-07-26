Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на пятницу 26 июля перед выходными

Перед выходными Национальный банк Беларуси изменил курсы доллара и курс евро, сократив их, но поднял курс российского рубля на 26 июля 2024, пятницу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На ближайший день Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 26 июля, пятница: 1 доллар США равен 3,1102 белорусского рубля, 1 евро — 3,3766 BYN, 100 российских рублей — 3,6055 белорусского рубля.
Таким образом, на 26 июля 2024 курсы евро и доллара скорректированы в сторону уменьшения в сравнении с установленными накануне курсами, а вот российский рубль вновь укрепился в валютной корзине. Сильнее всего подешевел в этот раз доллар.
Относительно установленных на четверг, 25 июля, валютных курсов: после снижения на 26 июля курс 1 доллара США потерял 0,0185 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0155 рубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0098 белорусского рубля.